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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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موافي يكشف حكمة طبية وراء حديث “إذا أتيتم الصلاة فأمشوا وعليكم السكينة”

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مضاعفات الصداع التي تؤثر على رؤية العينين، أو الشعور بالقيء.

وأضاف حسام موافي خلال  تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: « هناك أكثر من نوع للصداع، ويعد أخطر صداع المصحوب بزغللة العين، أو الشعور بالقيء، والذي لن يكون له علاقة بالطعام».

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وتابع: كل هذه أعراض تشير إلى ارتفاع ضغط السائل حول المخ، لافتًا إلى أن هناك توازن بين ضغط الدم والسائل في المخ والعلاقة بينهم طردية، وفي حالة إذا حدث العكس سيؤدي إلى مضاعفات كارثية».

وأكمل: «الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي؛ لقول النبي ﷺ: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والسنة أنه يأتيها ماشيًا خاشعًا غير عاجل، متأنيًا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة، وذلك حفاظا على أهمية التوازن بين سائل المخ وضغط الدم».

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