السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رأس الحكمة.. شراكة استراتيجية لإنشاء نمط حياة متكامل طوال العام على الساحل الشمالي (فيديو)

انطلاق مشروع رأس
انطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي

كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، تفاصيل انطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، موضحا أنها أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع شكل جديد من الشراكة يوضح التغير في مشهد إدارة الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية على مدار 10 سنوات.

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مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إبرام هذه الصفقة الكبيرة لمصر في ظل وقت شديد الاضطراب بالمنطقة، يؤكد مدى جاذبية مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة لا يعتمد فقط على إنشاء مجموعة من القرى السياحية كما هو معتاد في هذه المنطقة من الساحل الشمالي الغربي.

إنشاء مجتمعات عمرانية سياحية

واختتم أن هناك شكل جديد من الشراكة لإنشاء مجتمعات عمرانية سياحية متكاملة، يمكن للدولة من خلالها أن تبني نمط حياة متكامل ومستمر على مدار العام على عكس ما هو معتاد أن العمل في الساحل يكون خلال 3 أشهر في الصيف فقط.

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