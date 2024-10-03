دراسة: عصير الكرز له تأثير إيجابي على النوم

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من تحديد كيف يمكن أن يكون لعصير الكرز تأثير إيجابي على النوم.

ويقول العلماء إن الأمر كله يتعلق بالخصائص المفيدة لعصير الكرز، وشارك عدة عشرات من المتطوعين الذين يعانون من مشاكل في النوم في تجربة العلماء.

لمدة أسبوعين، شرب المشاركون في التجربة عصير الكرز كل صباح ومساء، ثم لمدة أسبوعين آخرين - مشروبات أخرى وطوال التجربة، تحدث المتطوعون عن نومهم، وأبلغوا بالتفصيل عن كيفية تغير جودة النوم.

وكلما شرب الناس عصير الكرز لفترة أطول، كلما ناموا بشكل أفضل في الليل، بينما عند التحول إلى المشروبات الأخرى، لاحظ أولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم مرة أخرى.

ويقول الباحثون إن عصير الكرز يقلل بشكل كبير من وقت النوم لذلك، بعد شرب عصير الكرز، قضى المتطوعون في المتوسط 17 دقيقة أقل في المساء وهم ينامون وفي الوقت نفسه، قارن العلماء النتائج بالوقت الذي يقضيه في النوم عند استخدام أنواع أخرى من العصائر، ولم يعد للعصائر الأخرى مثل هذا التأثير على الجسم.

وفقا للعلماء، قد يرتبط هذا التأثير لعصير الكرز بالميلاتونين، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية وتؤثر هذه المادة على دورة النوم وتساعد على تطبيعها.

وينتج جسم الإنسان الميلاتونين بكميات صغيرة، مما يقلل من الأرق في الليل ويساعد على عدم النوم أثناء النهار ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ضعف إنتاج هذه المادة إلى اضطرابات النوم لدى البشر.