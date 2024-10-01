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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ثلاثي يوفنتوس يربك حسابات موتا قبل دوري الأبطال

يوفنتوس
يوفنتوس

يجري يوفنتوس الإيطالي تحضيراته النهائية لمواجهة لايبزيج الألماني غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت تقارير من موقع "توتو ميركاتو" أن الفريق أجرى صباح اليوم الثلاثاء حصة تدريبية لوضع اللمسات الأخيرة قبل اللقاء. 

ومع ذلك، غاب عن التدريبات ثلاثة لاعبين: أركاديوز ميليك بسبب مشاكل في الركبة، وفاسيلي أدزيتش لمشكلة عضلية، وتيموثي وياه بسبب إصابة في الكاحل.

كما أشارت التقارير إلى أن المدرب تياجو موتا قد يجري تغييرات على التشكيلة التي حققت الفوز 3-0 على جنوى، حيث من المتوقع أن يعود الحارس دي جريجوريو إلى المرمى بدلاً من ماتيا بيرين.

وسيشهد الدفاع أيضًا عودة جاتي الذي غاب عن المباريات الأخيرة، إلى جانب كامبياسو ولوكاتيلي.

في الهجوم، يُتوقع أن يبدأ موتا بجونزاليس وكوبمينرز وفلاهوفيتش.

بينما الشك الوحيد الذي يواجه موتا هو اختيار اللاعب الذي سيلعب بجانب لوكاتيلي في وسط الملعب.

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