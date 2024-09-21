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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل يوفنتوس الرسمي في مواجهته امام نابولي في الدوري الايطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن الإيطالي تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي تشكيلة فريقه الرسمية لخوض مواجهة نابولي في الدوري الإيطالي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والتي ستجمع الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا .

وضمت التشكيلة التي أعلنها تياجو موتا الاعبين : 

ميشيل دي جريجور لحراسة المرمى 

بيير كالولو و جيلسون بريمير و اندرية كامبياسو و نيكولو سافونا  لخط الدفاع. 

مانويل لوكاتيلي و تيون كومبرينس و   ستون مكيني لخط الوسط 

 دوشان فلاهوفيتش و داني يالديز و   نيكولاس جونزاليس لخط الهجوم 

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