السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

التعادل السلبي يحسم قمة يوفنتوس مع نابولي في الدوري الإيطالي

يوفنتوس مع نابولي
يوفنتوس مع نابولي

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الخامسة للدوري الإيطالي بعد انتهاء مباراة يوفنتوس مع نابولي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا بمدينة تورينو .

سيطر فريق اليوفنتوس على اغلب فترات المباراة وحاول لاعبيه الوصول إلى مرمى نابولي لكن بلا جدوي في ظل الأسلوب الدفاعي المحكم لفريق نابولي بقيادة مديره الفني انطونيو كونتي. 

النتيجة رفعت رصيد نابولي إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي اودينيزي فيما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى تسع نقاط في المركز السادس .

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