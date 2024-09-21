كونتي يوضح أسباب تغيير تكتيك نابولي بعد التعادل مع يوفنتوس

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، عن رضاه بالتعادل السلبي الذي حققه فريقه خارج الديار أمام يوفنتوس في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وقرر كونتي تغيير التكتيك إلى خطة 4-3-3، موضحًا أن التعاقد مع سكوت ماكتوميناي وبيلي جيلمور كان لهما دور كبير في هذا القرار.

وقال كونتي في تصريحاته لشبكة "دازن": "الفكرة جاءت بعد التعاقد مع ماكتوميناي وجيلمور، بجانب عودة فولورونشو للفريق. بات لدينا مجموعة قوية في خط الوسط، وكان من الضروري الاستفادة منها".

وأضاف: "لقد بدأنا في تطبيق هذا التكتيك الأسبوع الماضي ضد كالياري، مع استخدام الأنظمة بشكل مرن. نظام 3-4-2-1 يظل مفيدًا، لكن 4-3-3 يناسب فريقنا الحالي".

وتابع: "كنت قلقًا بعض الشيء بشأن الدفاع، لكن الفريق أدى بشكل جيد. لم أغير النظام للحد من قدرات يوفنتوس، بل لأنني أرى أن هذا الأسلوب يتيح للاعبين تقديم أفضل ما لديهم".

وأكد كونتي أنه لو كان الهدف هو اللعب الدفاعي، لاختار اللعب بخمسة مدافعين، لكنه أراد منع يوفنتوس من فرض السيطرة. واختتم: "لا يزال لوكاكو بحاجة إلى تحسين لياقته، لكنني سعيد بالتطور التكتيكي للفريق".