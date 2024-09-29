يوفنتوس يهزم جنوة بثلاثية و يتصدر الدوري الإيطالي

اعتلي يوفنتوس قمة الدوري الإيطالي بفوزه الكبير على جنوة بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كومونالي فيراريس بمدينة جنوة ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين الا ان يوفنتوس انتفض في الشوط الثاني ونجح هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش في تسجيل هدفين في الدقيقتين ٤٨ و ٥٥ ثم اضاف فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثالث قبل النهاية بأربعة دقائق ليفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف ويعتلي قمة الدوري الإيطالي.

النتيجة رفعت رصيد يوفنتوس إلى ١٢ نقطة بينما تجمد رصيد جنوة عند خمس نقاط .