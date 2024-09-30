العسكري يشارك في وضع معايير النزوح والهجرة مع منظمة الهجرة الدولية

شارك الدكتور هشام العسكري عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للمصريين بأمريكا في الأمم المتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطلاق أول معمل يقيس تغييرات المناخ على النزوح والهجرة وتقديم presentation خاصة بمجال تخصصه في علوم أنظمة الأرض وتحليل بيانات الأقمار الصناعية.

يذكر أن الدكتور هشام العسكري تخرج من قسم الجيولوجيا بكلية علوم الإسكندرية، وكان أول دفعته، وكان نشيطا فى مجالات علوم البيئة والأرض وتغيرات المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي باستخدام رصدات الأرض وعلاقتها بعلوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، وحصل على دعم أنشطته البحثية بأكثر من 15 مليون دولار من مؤسسة العلوم الوطنية بالولايات المتحدة الامريكية ووكالة ناسا ووزارة الزراعة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأسهم د. العسكري في العديد الأبحاث العلمية المنشورة، جمع خلالها بين معرفته بالعلوم الحاسوبية وتقنيات الاستشعار عن بعد، مع اهتمامه الشديد بتطبيق هذه التقنيات لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم.

كما قام د. العسكري بتطوير مختبر علوم نظم علوم الأرض SEEDs فى جامعة تشابمان الأمريكية، والذي يضم العديد من طلاب الدكتوراة يقومون بعمل متطور تحت إشرافه، ويركز جزء من عمله على التلوث الطبيعي والبشري وتأثيره على البيئة.

كما حصل د. العسكري على العديد من الجوائز العلمية العالمية من جهات علمية مرموقة، وشغل منصب المنسق الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مشروع GEO-Cradle، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجموعة WG3 لنشر الأعمال وبناء القدرات مع كبار العلماء من أوروبا.