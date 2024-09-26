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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين بالخارج في احتفالات سفارة السعودية بالعيد الوطني في المنامة

سفارة المملكة العربية
سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة حضرها نيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج أميرة البيطار  عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج في وجود حضور بارز لأبناء الجالية المصرية في البحرين ، مع ضيوف من الجاليات والشخصيات المرموقة .

 

 وتأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعوب العربية ولاسيما العلاقات العميقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين.

خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي، تميزت الجالية المصرية بحضور فاعل خلال الحفل.

 كما سادت الأجواء التراثيه السعودية من خلال الموسيقى الشعبية و العروض الفلكلورية للمملكة العربيةالسعودية.

وقد أبدى أبناء الجالية المصرية حماسة كبيرة في مشاركة أشقائهم في البحرين والسعودية فرحة هذه المناسبة الوطنية، ويعد هذا الحضور المصري في البحرين دليلاً على الترابط العميق بين الجاليات العربية والتكامل بين شعوب المنطقة، خاصة في المناسبات الوطنية التي تعزز مشاعر الوحدة والأخوة.

 

 كما يعكس مدى التقدير الذي تحظى به الجالية المصرية في البحرين،ومما يؤكد ترابط العلاقة بين البلدين وعمقها حضور معالي السفيرة ريهام خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين تواجدها بالحفل ؛ والتعاون الوثيق بين البلدين على المستويات كافة.

تأتي هذه المشاركة ضمن إطار أكبر من التفاعل العربي المشترك، الذي تسعى المملكة العربية السعودية إلى ترسيخه من خلال علاقاتها المتينة مع الدول العربية، حيث يشترك الجميع في الاحتفال بروح الوحدة والتعاون لتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار للمنطقة.

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