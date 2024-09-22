الإتحاد العام للمصريين في الخارج يشارك في مهرجان الثقافة الفلسطينية الخامس في روما.. صور

شارك الإتحاد العام للمصريين في الخارج في مهرجان الثقافة الفلسطينية الخامس والمقام في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 18 حتي 22 سبتمبر الحالي و الذي يقام سنويا بهدف دعم الهوية الثقافية الفلسطينية و تعريف العالم بالثقافة الفلسطينية.

وشارك في المهرجان في نسخته الخامسة شعراء و أدباء عرب ومن إيطاليا وشخصيات أدبية و ثقافية فلسطينية و علي رأسهم نقيب الصحفيين الفلسطينيين و أمين عام الاتحاد العام للكتاب و الأدباء الفلسطينين و ممثلين عن السلطة الفلسطينية و بحضور سفيرة دولة فلسطين في إيطاليا السفيرة عبير عودة، والبروفيسور فؤاد عودة رئيس جالية العالم العربي بإيطاليا والرابطة الطبية الاوروبية.

و قد شارك من أبناء الجالية المصرية وأعضاء الإتحاد في روما الناشط المصري إكرامي هاشم، والسيدة زينب محمد و السيدة رحاب عبد الفتاح.

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