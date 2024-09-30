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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير هشام ينتقد قرار كولر بالسفر إلى سويسرا بعد خسارة السوبر الإفريقي

كولر
كولر

انتقد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تصرف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالسفر إلى سويسرا عقب خسارة السوبر الإفريقي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر في الطبيعي حال تحقيق تعادل أو هزيمة في الدوري يعود باللاعبين للتتش، ولكن ما فعله غير معتاد".

وأضاف أمير هشام: "الاندهاش من قرار كولر يأتي بسبب ارتباط الفريق ببطولة السوبر المصري بعد أيام قليلة، ثم مباراة العين في بطولة كأس انتركونتيننتال لأبطال القارات".

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