أمير هشام ينتقد قرار كولر بالسفر إلى سويسرا بعد خسارة السوبر الإفريقي

انتقد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تصرف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالسفر إلى سويسرا عقب خسارة السوبر الإفريقي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر في الطبيعي حال تحقيق تعادل أو هزيمة في الدوري يعود باللاعبين للتتش، ولكن ما فعله غير معتاد".

وأضاف أمير هشام: "الاندهاش من قرار كولر يأتي بسبب ارتباط الفريق ببطولة السوبر المصري بعد أيام قليلة، ثم مباراة العين في بطولة كأس انتركونتيننتال لأبطال القارات".