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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تتطرق لملف الصفقات المحلية مع كولر

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يقضي إجازته في سويسرا بعد خسارة السوبر الإفريقي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالأهلي جلسة مع كولر عقب عودته، وقد تتطرق معه للحديث حول إمكانية التدعيم بصفقات محلية، قبل غلق الميركاتو الصيفي".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

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