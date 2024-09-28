الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بقيمة 10 مليون جنيه.. الداخلية تضبط شخصين بالقاهرة لتجارتهما بالأقراص المخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عنصرين إجراميين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة قدرت قيمتها المالية بقرابة 10مليون جنيه. 

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 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة عقار "الكبتاجون" المخدر وقيامهما بالترويج لنشاطهما عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة  وبحوزتهما (عدد 8000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").


 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,6 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجريدة الورقية