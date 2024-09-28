بـ 30 شريحة هاتف.. الداخلية تضبط عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة والقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية" ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى.

وتبين بأن مواقع الصفحات كانت تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل فى مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال صور ضوئية لهم لمستندات "مزورة" بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم ، ومطالبتهم للمجنى عليهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وعثر بحوزتهما على (عدد 5 هواتف محمولة – عدد 30 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).



و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.