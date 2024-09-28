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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

هاني شكري: جماهير نادي الزمالك هم الأبطال الحقيقيين للسوبر الإفريقي

جمهور نادي الزمالك
جمهور نادي الزمالك

أعرب هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه على حساب الأهلي.

وقال شكري في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "الأبطال الحقيقيين للسوبر الإفريقي هم جماهير نادي الزمالك العظيمة، وكابتن حسين لبيب قدم مجهود خرافي للبعثة".

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وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية وكلهم نجوم وعلى رأسهم عبدالله السعيد وشيكابالا وعمر جابر وزيزو وجميع اللاعبين".

وتابع: "مجلس الإدارة يتعاقد مع لاعبين وفقا لألية محددة واستراتيجية واضحة والزمالك لن يتعاقد مع لاعب لمجرد التعاقد فقط".

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