هاني شكري: جماهير نادي الزمالك هم الأبطال الحقيقيين للسوبر الإفريقي

أعرب هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه على حساب الأهلي.

وقال شكري في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "الأبطال الحقيقيين للسوبر الإفريقي هم جماهير نادي الزمالك العظيمة، وكابتن حسين لبيب قدم مجهود خرافي للبعثة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية وكلهم نجوم وعلى رأسهم عبدالله السعيد وشيكابالا وعمر جابر وزيزو وجميع اللاعبين".

وتابع: "مجلس الإدارة يتعاقد مع لاعبين وفقا لألية محددة واستراتيجية واضحة والزمالك لن يتعاقد مع لاعب لمجرد التعاقد فقط".