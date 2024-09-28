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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

هاني شكري: ما قيل قبل السوبر الإفريقي منحنا قوة. وجماهير الزمالك تستحق المزيد

هاني شكري عضو مجلس
هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال شكري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الفوز على الأهلي هام جدا لمنظومة الكرة واللاعبين وعبد الواحد السيد والجهاز الفني، اشكرهم جميعا على مجهودهم الكبير خلال الفتره الماضية".

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وأضاف: تحقيق بطولتين قاريتين في ١١ شهر إنجاز كبير، وجماهير نادي الزمالك تستحق اكثر من ذلك، بالرغم من الكبوات التي تعرض لها الكيان، ولكن هذا النادي يستحق الأفضل دائما 

وأختتم حديثه قائلًا:" فرحة الفوز بالسوبر حالة خاصة، وما قيل عن نادي الزمالك قبل المباراة منحنا قوة، كل اللاعبين كانوا في أفضل حال وبالرغم من الغيابات كنا الأفضل".

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