وصول بعثة فريق نادي الزمالك حاملة كأس السوبر الأفريقية علي النيل للطيران

وصلت منذ قليل بصاله ٤ بمطار القاهرة الدولي بعثه فريق كرة القدم بنادي الزمالك في رحلة خاصة رقم NP254 علي متن طائرة النيل للطيران طراز ايرباص A320 قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كاس السوبر الأفريقية بعد تغلبها علي فريق النادي الاهلي بضربات الترجيح بعد تعادلهم إيجابيا في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة ١/١ باستاد الملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية

وقد قام فريق عمل النيل للطيران باستقبال البعثة بمطار الرياض الدولي وانهاء اجراءات سفرهم وتقديم كافة التسهيلات هذا وقد اشاد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومسئولي البعثة بالرحلة والخدمات المميزة المقدمة من شركة النيل للطيران

جدير بالذكر بان النيل للطيران سيرت رحلات خاصة ذهابا وإياباً للرياض لبعثتي نادي الزمالك ونادي الاهلي لخوض مباراة كاس السوبر الأفريقي والنيل للطيران تتمني التوفيق للكرة المصرية في كافة المحافل الدولية