جماهير الزمالك تنتظر أبطال السوبر الإفريقي في مطار القاهرة.. خاص

تنتظر جماهير نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مطار القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي، بالأمس الجمعة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" داخل نادي الزمالك، أن الجماهير ستتواجد بكثافة في محيط مطار القاهرة خلال الساعات القلية المقبلة من أجل انتظار بعثة الفريق عقب التتويج القاري.

بينما أوضحت أن هناك تفكير بتجهيز أتوبيس مكشوف للاعبين والجهاز الفني ينقلهم من مطار القاهرة وحتى مقر النادي في ميت عقبة، من أجل الاحتفال مع الجماهير في الشوارع كما حدث في 2021/2022، بعدما حققوا لقب الدوري المصري.

وأشارت إلى أن هناك اتجاه لدي مجلس الإدارة بفتح ملاعب الناشئين خلال اليومين المقبلين لاستقبال الجماهير والاحتفال بالإنجاز القاري، في ظل المعاناة التي تعرض لها النادي مؤخرًا.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز بركلات الترجيح على المارد الأحمر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على ملعب “المملكة اَرينا” بالمملكة العربية السعودية.