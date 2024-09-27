الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق وإصابة عامل لسرقة أموالهم بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، بعدما تتبعا المجني عليه لسرقة أمواله.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبال (سائق" توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر" – عامل "مصاب بجروح متفرقة") .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفى وبسؤال (الثانى) قرر أنه حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة المتوفى وبحوزتهما مبلغ مالى قاما

بالتوقف أمام أحد المحال لتحويل مبلغ مالى عبر محفظته الإلكترونية لأحد الأشخاص وعقب إنصرافهما بالسيارة فوجئا بدراجتين ناريتين يستقلهما مجهولين قاموا بإستيقافهما وقام أحدهما بالتعدى عليهما بسلاح محدثاً إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياة الأول وإستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "مطواة ، سنجة" – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على

متطلباتهم الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.