عمرو أدهم: التتويج بالسوبر كلل مجهودات مجلس الإدارة

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تتويج الزمالك بالسوير الأفريقي كلل مجهود مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني بعد ظروف صعبة للغاية.



وبارك أدهم في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري للجماهير ووعد بمزيد من الجهد لتحقيق الانتصارات والبطولات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.

واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليُضيف لقب قاري جديد في خزينته.