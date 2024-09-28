ممدوح عباس: عدالة الله قادت الزمالك للفوز بالسوبر الأفريقي

عبّر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته بفوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، مشيرًا إلى أن "عدالة الله نزلت في ملعب المباراة وقادت الزمالك للفوز".

أكد عباس في تصريحات لقناة الزمالك، أكد أنه كان واثقًا من قدرة الفريق على تحقيق الفوز والتتويج باللقب، حيث تحدث مع جميع اللاعبين قبل المباراة وعبر لهم عن ثقته في قدراتهم.

كما أعرب عباس عن شكره لمجلس إدارة النادي واللاعبين، مطالبًا إياهم بمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك توج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.