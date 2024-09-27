دراسة: تناول الوجبات الخفيفة يؤدي إلى الوزن الزائد

أظهر الباحثون أن تناول الوجبات الخفيفة أثناء التنقل يمكن أن يكون سببًا لزيادة الوزن، وربما لم يتم تقدير مخاطرها بشكل كافٍ من قبل.

وكما أفاد موقع MedicForum، فإن حقيقة أن تناول الطعام أثناء التنقل مضر أمر معروف منذ فترة طويلة، ولكن في السابق كان يعتقد أن هذا يتعارض مع امتصاص الطعام ويعطل عملية الهضم.

لقد ثبت الآن أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى زيادة الوزن، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الناس في أغلب الأحيان يتناولون وجبات خفيفة ليس الأطعمة الصحية، ولكن الأطعمة غير الصحية، وأكثر الوجبات الخفيفة غير الصحية هي الوجبات السريعة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تبين أن الأشخاص يأكلون بعد تناول الوجبات الخفيفة أكثر بكثير من أولئك الذين لا يأكلون أي شيء بين الوجبات.