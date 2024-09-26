تناول وجبتين يوميا سيساعدك على إنقاص الوزن

ذكرت مجلة ديابيتولوجيا (Diabetologia) عن تجربة أجراها خبراء تغذية تشيكيون وخلصوا إلى أن تناول وجبتين في اليوم، في شكل فطور وغداء، يعزز فقدان الوزن بشكل فعال وشملت تجارب العلماء أشخاصا يعانون ليس فقط من الوزن الزائد، ولكن أيضا من مرض السكري.

وكجزء من البرنامج التجريبي، قام الباحثون بتقسيم 54 مريضًا مصابًا بداء السكري من النوع الثاني إلى مجموعتين، وتناول أحد المشاركين نظاماً غذائياً يتكون من 3 وجبات رئيسية و3 وجبات خفيفة، وتلقى المشاركون في الآخر وجبة إفطار دسمة ووجبة غداء مشبعة واستمرت التجربة 12 أسبوعًا.

وفقًا لمؤلفي المشروع، فإن جميع الأشخاص الذين لاحظوهم تمكنوا في النهاية من إنقاص الوزن لكن الأشخاص في المجموعة التي تناولت وجبتين في اليوم فقدوا وزنًا أكبر من غيرهم كما أنهم شهدوا إنتاجًا أكثر صحة للأنسولين في أجسامهم.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء ميزة واحدة، وعلى الرغم من أن جميع الأشخاص حصلوا على نفس العدد من السعرات الحرارية من الطعام في ظل الظروف التجريبية، إلا أنه في نظام الوجبتين، بدأ الأشخاص مع مرور الوقت في استهلاك سعرات حرارية أقل مقارنة بالمشاركين الآخرين.

مثل هذه النتائج تثبت مرة أخرى أن الإفطار والغداء يجب أن يكونا أكثر كثافة، ويجب أن تكون الوجبة الأخيرة خفيفة قدر الإمكان.