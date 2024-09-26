حمية العصائر تسبب الإصابة بمرض السكري والسمنة

يختار عدد متزايد من النساء الفواكه والخضروات على شكل عصائر لإنقاص الوزن، وتزداد شعبية هذه الأنواع من حمية العصائر ، حيث يصر المعجبون على أن النظام الغذائي يوفر نتائج سريعة، وأسهل في اتباعه من الطرق التقليدية لحساب السعرات الحرارية، ويحسن المزاج ويعزز مستويات الطاقة، ولسوء الحظ، هذا كله جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

ويحذر الخبراء من أن الأنظمة الغذائية السائلة تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الحالات الخطيرة، من تسوس الأسنان والصداع النصفي وجفاف الجلد والسكري إلى السمنة، وتعود شعبية حمية العصير إلى تأثير المشاهير، بما في ذلك عارضات الأزياء البارزات، الذين يروجون بنشاط لهذه الطريقة للحفاظ على الوزن على الشبكات الاجتماعية.

وتحدثت الممثلة غوينيث بالترو البالغة من العمر 44 عاماً مؤخراً عن كيفية عيشها لمدة 8 أيام متتالية على حليب الماعز من أجل تخليص جسدها من الطفيليات، ويؤكد العلماء في الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأنظمة الغذائية السائلة قد لا تكون آمنة.

تقول أخصائية التغذية آنا دانيلز: "لا أوصي باتباع نظام غذائي يحتوي على العصير لأكثر من شخص واحد"، لنبدأ بحقيقة أن فكرة إزالة السموم من الجسم بالعصير هي خدعة إعلانية وتقوم كليتنا وكبدنا بعمل ممتاز في إزالة السموم من الجسم.

وإذا كانت عصائرك معظمها من الفاكهة، فإنك تخاطر باستهلاك الكثير من السكر وعلى المدى القصير، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي انخفاضه إلى الخمول والتهيج وضعف التركيز.

وعلى المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة وتسوس الأسنان، وسوف تحرم جسمك من الألياف ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة والبروتين، وهي مهمة جدًا لعملية الهضم الطبيعية وصحة الجلد والعظام وصحة القلب والأوعية الدموية.