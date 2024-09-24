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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يستعيد ذكريات نهائي كأس الملك قبل انطلاق مشواره الجديد

الهلال
الهلال

استعد نادي الهلال السعودي لبداية مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه اليوم الثلاثاء فريق البكيرية ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة التي يحمل لقبها.

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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، استرجع الهلال ذكريات آخر مباراة خاضها في البطولة، والتي كانت أمام غريمه التقليدي النصر في نهائي النسخة الماضية. المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، شهدت فوز الهلال بركلات الترجيح، وعلق حساب النادي قائلاً: "هذه آخر مباراة خاضها الهلال في كأس الملك".

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3 غيابات تضرب الهلال أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين

في المقابل، أثار نادي النصر الجدل بين الجماهير بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على "إكس" صورة لقميصه الأزرق "البديل" الذي خاض به مباراته أمام الحزم في البطولة، والتي انتهت بفوز النصر بصعوبة بنتيجة 2-1. وكتب تعليقاً: "الأزرق يصبح أجمل بالنصر"، مما أشعل التفاعل بين جماهير قطبي الرياض.

يُذكر أن الهلال يسعى للحفاظ على لقبه في هذه النسخة الجديدة من البطولة، وسط تطلعات بتحقيق نتائج مميزة كما فعل في المواسم السابقة.

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