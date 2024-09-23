3 غيابات تضرب الهلال أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين

يفقد فريق الهلال عدد من لاعبيه في مباراته ضد البكيرية المقررة مساء الثلاثاء ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويغيب عن صفوف الهلال ثلاثة عناصر على رأسهم نيمار جونيور، الذي يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية للعودة للمشاركة مع الفريق في المباريات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

كما يغيب حسان تمبكتي لاعب الفريق، الذي يعاني من كدمة على مستوي عضلة الفخذ، بالإضافة إلى متعب الحربي، الذي لم يصل إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية حتي هذه اللحظة.

ويتجه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، إلى إراحة عدد كبير من لاعبي الزعيم خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي البكيرية، وذلك من أجل الحصول على راحة قبل مباراة الفريق القادمة في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وفاز نادي الهلال، في المباراة الأخيرة على حساب نادي الاتحاد، في كلاسيكو دوري روشن للمحترفين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملز.