تشكيلة الهلال المتوقعة أمام البكيرية اليوم في كأس خادم الحرمين

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس على تشكيلة الهلال الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم ضد البكيرية على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل واستمرار المنافسة بقوة على البطولات، حيث أن الزعيم الأزرق المرشح الأول للقب البطولة النسخة الحالية.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام البكيرية ..

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: كوليبالي – كانسيلو - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني.

الوسط: سافيتش – محمد كنو - ليوناردو.

الهجوم: سلطان الغنام - عبدالله الحمدان - ميتروفيتش.

على الجانب الأخر يدخل فريق البكيرية المباراة متسلحًا بتواجدها على ملعبه، من أجل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل واقتناص بطاقة التأهل على حساب الهلال.

ويضع فريق البكيرية أمام عينه فريق الجندل الذي نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة أمس وإقصاء الأهلي من البطولة وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

موعد مباراة الهلال والبكيرية والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد البكيرية في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث البطولة.