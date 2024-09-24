مصر تبدأ أول تجربة لزراعة الأرز الموفر للمياه

عزمت وزارة الموارد المائية والرى على إيجاد المزيد من الحلول العلمية لمواجهة أزمة التحديات المائية ومحدودية الموارد ، حيث أكدت أنه لا بديل عن الوصول لسلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتستهلك كميات مياه أقل ، مع تذليل أى عقبات تواجه الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى ، وذلك بالاعتماد على البحث العلمى باعتباره قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة كبرى .

أوضح الدكتور معتز الجزار ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، أنه لا شك أن قطاع الأرز قد شهد تطورا كبيرا، حيث تم العمل على تطوير أصناف جديدة مع جهود استنباط التقاوى ولا يوجد أزمة فى إنتاج الأرز هذا العام، حيث تم زراعة محصول الأرز مساحة قدرها 724 ألف و 200 فدان فى موسم 2022 .

لافتاً إلى أنه تم استنباط سلالات جديدة بخصائص موفرة للمياه ، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى من محصول الأرز ، وزيادة الإنتاجية وحجم صادرات مصر الزراعية إلى الخارج .

وأوضح أيمن الدمرداش ، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة أسيوط ، ضرورة إلتزام كل مزارع بزارعة الأرز فى المناطق المصرح لها ، لعدم التأثير سلباً على عملية توزيع المياه .

منوهاً إلى أهمية تكامل مجهودات وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى خدمة المزارعين وزيادة إنتاجية وحدة المياه .