وزيرالخارجية: قضية المياه مسألة وجودية لمصر ونرفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر ترفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال.

وأضاف عبد العاطي أن قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصتنا المائية.

وأشار خلال تصريحات صحفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه ناقش مع أعضاء الكونجرس العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا وهناك إجماع للإشادة بدور الرئيس السيسي في مفاوضات غزة

وأضاف عبد العاطي أن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة.