الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,455 شهيد و95,878 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,455 شهيد و95,878 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ353 على قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و60 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم، استيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.