الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يحسم تعاقده مع مهاجم اجنبي جديد

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي بشكل غير معلن ويتكم على الصفقة حتى الأن.

txt

نجم الأهلي السابق: أرفض رحيل معلول في يناير

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن النادي الأهلي حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي مقابل 3.5 مليون دولار وسيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة وذلك بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".


وأضاف:" الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم المقبل بجوار وسام أبو علي لتدعيم خط الهجوم ".

الجريدة الورقية