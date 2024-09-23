الأهلي يحسم تعاقده مع مهاجم اجنبي جديد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي بشكل غير معلن ويتكم على الصفقة حتى الأن.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن النادي الأهلي حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي مقابل 3.5 مليون دولار وسيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة وذلك بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".



وأضاف:" الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم المقبل بجوار وسام أبو علي لتدعيم خط الهجوم ".