محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمنطقة الترامسة الحرفية

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، جاء ذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أسامة شكرى رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي رئيس الإدارة الهندسية، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعلي غريب مدير إدارة التعاون، ورؤساء شركات المرافق.



مناقشة ملف تقنين أوضاع المستأجرين

تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد شبكات المرافق من " الكهرباء، المياه، الطرق، ومبني الإسعاف، والمطافي، والكافتيريا والاسوار، وبوابات الامن" بالمجمع الحرفى بمنطقة الصالحية، كما تم مناقشة ملف تقنين أوضاع المستأجرين المخالفين، بالإضافة إلى الإجراءات التى قامت بها المحافظة لأزالة المخالفات، وكيفية استغلال الأرض الشاغرة بمجمع الصالحية .

يذكر أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية يختص بتنفيذ ما يسند إليه من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية فى مجال المناطق الصناعية و المرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها و الإشراف عليها، فضلا عن القيام بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات إما بنفسه أو بواسطة الغير ثم تسليمها لجهات الإختصاص لإدارتها، وذلك بدءًا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية – مدنية – كهرباء – ميكانيا ) وإعداد المواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح المناقصات وإعداد البرامج الزمنية والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الإستلام الإبتدائي والنهائي وإقفال المشروع ، وأحد باكورة أعماله إنشاء مجمع الحديد والصلب بحلوان إبتداء من عام 1969 وحتى عام 1976.