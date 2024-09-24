«رجال يد الأهلي» يواجه سبورتنج في الدوري

الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم، عندما يلتقي مع نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار منافسات البطولة.

وسافر فريق اليد أمس إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، بعدما خاض الفريق مرانه الأخير والذي شهد تركيزا كبيرا من جانب اللاعبين على الجوانب الخططية وتنفيذ تعليمات المدير الفني الدنماركي ستيفان مادسن.

‏‎ونجح في الفريق تحقيق الفوز على دلفي بنتيجة 42-21، في المباراة الماضية في انطلاق بطولة الدوري.

كان فريق رجال يد الأهلي قد شارك في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة وتوج خلالها بالبطولة بعدما حقق الفوز على فريق زغرب الكرواتي بنتيجة 33-30.