إرتفاع أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الطيور في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر 2024، ارتفاعا في الأسعار عن أمس الإثنين، بمعدل يتراوح ما بين 2 إلي 3 جنيهات للكيلو الواحد، وتجولت (الوفد) داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب على الأسعار، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 82 إلى 84 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي مزارع ما بين 94 إلى 96 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 117 إلي 119 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 100 الى 102 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 121 و122 جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 125 إلي 127 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 186 جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 40 جنيها للكيلو، وجناح 50 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 185 جنيها للكيلو، ووراك 86 جنيها للكيلو ،وشاورما 185 جنيها للكيلو، وفصوص 185 ، كبد صافي 106 جنيها للكيلو، كبد وقوانص 84 جنيها، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 95 الى 97 جنيها للكيلو.