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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.

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الدفاع الروسية: تدمير 15 مسيرة أوكرانية في عدد من المناطق

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الدفاع الروسية تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة  في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها 6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا في منطقة كوبيانسك، بعد استهداف أماكن تجمعهم بقنبلة فراغية من طراز "أوداب 1500".

ونتيجة للضربة بلغت خسائر العدو نحو 40 عسكريا وما يصل إلى 5 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".

وفي سياق متصل.. أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية اليوم أن وحدات من مشاة البحرية الروسية نجحوا في القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وقال مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "قام مقاتلو اللواء 810 من مشاة البحرية التابع لأسطول البحر الأسود بالقضاء على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانية مكونة من 8 أشخاص، تابعة للواء المشاة 41 خلال معارك شمال شرق بلدة كريمينوي في مقاطعة كورسك".

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