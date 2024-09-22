الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية

القوات الروسية
القوات الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن قواتها أسقطت 15 مسيرة أوكرانية حاولت استهداف أراضي روسيا خلال الليلة الماضية، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن دفاعتها الجوية المناوبة دمرت 6 طائرات بدون طيار فوق بحر آزوف، و4 أخرى فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعات أستراخان وبيلغورود وفورونيج.
وذكر حاكم أسترخان إيغور بابوشكين في منشور عبر "تلجرام" أن مسيرات أوكرانية حاولت هذا الصباح مجددا مهاجمة أهداف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وأنه تم صد الهجوم دون وقوع إصابات
أفاد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف بإسقاط مسيرة معادية في منطقة ميلروفو، مضيفا أن سقوط الحطام تسبب في اشتعال النيران في نباتات جافة، دون وقوع إصابات أو دمار.

وأشار حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف إلى أنه تم تدمير مسيرة أوكرانية عند اقترابها من أراضي المقاطعة ليلا، ولم يخلف الحادث إصابات وعواقب على الأرض، حسب المعلومات الأولية

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