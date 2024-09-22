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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: تدمير 15 مسيرة أوكرانية في عدد من المناطق

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إسقاط 15 مسيرة أوكرانية حاولت استهداف أراضي البلاد، الليلة الماضية.

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الدفاع الروسية: تحرير بلدة غورغييفكا في دونيتسك

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الدفاع الروسية تسقط 8 طائرات أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك

وأوضحت الوزارة - في بيان أذاعه موقع "روسيا اليوم" الإخباري - أن دفاعتها الجوية المناوبة دمرت 6 طائرات بدون طيار فوق بحر آزوف، و4 أخرى فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعات أستراخان وبيلغورود وفورونيج.

 

وذكر حاكم أسترخان "إيغور بابوشكين" أن مسيرات أوكرانية حاولت هذا الصباح مجددا مهاجمة أهداف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وأنه تم صد الهجوم دون وقوع إصابات.

بدوره، أفاد حاكم روستوف "فاسيلي غولوبيف" بإسقاط مسيرة معادية في منطقة ميلروفو، مضيفا أن سقوط الحطام تسبب في اشتعال النيران في نباتات جافة، دون وقوع إصابات أو دمار.

في جين حاكم فورونيج "ألكسندر غوسيف" إلى أنه تم تدمير مسيرة أوكرانية عند اقترابها من أراضي المقاطعة ليلا، ولم يخلف الحادث إصابات وعواقب على الأرض، حسب المعلومات الأولية.

 

 

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