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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وسط توقعات بخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، بعد أن عززت بيانات ضعيفة لنشاط الأعمال آمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع ارتفاع القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق.

 

 الأسهم الأوروبية 

 

واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية الجلسة مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.4%، معوضا بعض الخسائر بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أغسطس/ آب الجلسة الماضية.

 

وقاد قطاع السيارات مكاسب القطاعات الرئيسية المدرجة على المؤشر ستوكس  فى أسواق الأسهم الأوروبية بارتفاعه بلغ نسبته نحو 1.9% بينما صعد قطاع تجارة التجزئة 1.2%.

 

وأظهر مسح انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر، حيث استقرت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل، بينما تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.

 

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أسواق الأسهم الأوروبية

 

 الأسهم الأوروبية

 

وبدا التباطؤ واسع النطاق مع زيادة التراجع الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، بينما عادت فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، إلى الانكماش بعد دفعة من المكاسب المالية لأولمبياد باريس في أغسطس/ آب.

 

أغلق المؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا بما يصل نسبته نحو 0.7% بينما أغلق المؤشر الفرنسي القياسي مستقرا نسبيا، متأثرا بهبوط أسهم البنوك.

 

وتراجع اليورو مقابل الدولار في حين انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة في الأمد القريب، إلى 2.149%، بحسب الاسواق العربية.

 

وصعد قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة فى أسواق الأسهم الأوروبية  بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت أسعار المرافق، التي يتم تداولها غالبا بديلا للسندات 1.1%.

 

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران وأيضا في وقت سابق من هذا الشهر.

 

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