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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

البورصة تربح 12.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

واصلت  مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل جلسات الأسبوع موجة صعودها.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 12.5 مليار جنيه،  ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي    2.105.1 تريليون جنيه.

ربح مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 0.33%  ليصل إلى مستوي  31038 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 1.9%  ليغلق عند مستوى7234 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.6 %   ليغلق عند مستوى 10335 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين  والعرب  للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  2.6 مليار  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب للبيع  وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.

 

 

 

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