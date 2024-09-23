تباين مؤشرات البورصة وسط مكاسب 3.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين بين الارتفاع والانخفاض.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 3.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.108.5 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوي 31022 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى7314 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.79 % ليغلق عند مستوى 10417 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 2.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب للبيع وسط تداولات 4.4 مليار جنيه.