مران الزمالك.. تعليمات خاصة للجزيري وناصر ماهر قبل السوبر الأفريقي

منح المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تعليمات خاصة للثنائي سيف الدين الجزيري وناصر ماهر خلال تدريبات الفريق اليوم، الاثنين، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وقام جوميز، في حضور مساعده أحمد مجدي، بمنح تعليمات للجزيري وماهر فى منتصف التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق من أجل تنفيذ بعض المهام المطلوبة منهما في الملعب.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية فى الجزء الأول من مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل استكمال باقي الفقرات الفنية التي حددها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.