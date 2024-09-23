الزمالك يتراجع عن التعاقد مع لاعب إنبي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الزمالك تراجع عن فكرة التعاقد مع محمد أمين "قفة" لاعب إنبي.

واستكمل شبانة معلقا : هذا القرار جاء بسبب تمسك جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك بحسام أشرف، حيث أن اللاعب كان ضمن خطة اتمام الصفقة للقلعة البيضاء.

واختتم شبانة مؤكدا على ان الزمالك قد انهى في الفترة السابقة كل الاتفاقات والأمور لضم مهاجم إنبي حتى جاءت رغبة جوميز.

في سياق متصل استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اختيار ٢٠ لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة السوبر الإفريقي.

وتضم قائمة الفارس الأبيض للسوبر كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي فى حراسة المرمى عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك فى خط الدفاع

محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد زيزو - شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي فى خط الوسط سيف الدين الجزيري - عمر فرج فى الهجوم.