الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

عقب الخسوف.. ظاهرة فلكية بديعة تزين السماء في اخر سبتمبر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت سماء مصر والوطن العربي ظواهر فلكية بديعة في شهر سبتمبر ، وكان أشهرها بالطبع هو الخسوف والذي حدث فيه 17 سبتمبر الماضي.

ولم ينتهي سبتمبر وظواهره البديعة عند هذا الحد فتبقى ظاهرتان مهمتان يحدثان في الايام الاخيره في الشهر الجاري.

قمر الحصاد

في أواخر سبتمبر 2024، هناك ظاهرة فلكية مهمة تتمثل في القمر الحصاد، وهو البدر الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي الذي يحدث عادة في 22 أو 23 سبتمبر.

هذا البدر يكون مميزاً لأنه يشرق في وقت قريب جداً من غروب الشمس، مما يعطي للمزارعين قديماً فرصة للاستفادة من الضوء الإضافي لحصاد محاصيلهم.

ظهور بولوكس واضحًا في السماء

يظهر نجم بولوكس في أواخر سبتمبر بحيث يكون مرئيًا في سماء الليل خلال فصل الخريف. نظرًا لأنه يقع في كوكبة الجوزاء، فإنه يبدأ في الظهور بوضوح أكبر في السماء الشرقية في وقت متأخر من الليل.

خلال هذه الفترة، حيث تصبح كوكبة الجوزاء أكثر ارتفاعًا مع مرور الخريف والاقتراب من الشتاء.

و يصبح بولوكس وجوزاء أكثر وضوحًا في السماء المسائية، لكن في أواخر سبتمبر، يمكن رؤيتهما بشكل أفضل في الساعات القليلة التي تسبق الفجر.

الجريدة الورقية