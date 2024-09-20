عقب الخسوف.. ظاهرة فلكية بديعة تزين السماء في اخر سبتمبر

شهدت سماء مصر والوطن العربي ظواهر فلكية بديعة في شهر سبتمبر ، وكان أشهرها بالطبع هو الخسوف والذي حدث فيه 17 سبتمبر الماضي.

ولم ينتهي سبتمبر وظواهره البديعة عند هذا الحد فتبقى ظاهرتان مهمتان يحدثان في الايام الاخيره في الشهر الجاري.

قمر الحصاد

في أواخر سبتمبر 2024، هناك ظاهرة فلكية مهمة تتمثل في القمر الحصاد، وهو البدر الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي الذي يحدث عادة في 22 أو 23 سبتمبر.

هذا البدر يكون مميزاً لأنه يشرق في وقت قريب جداً من غروب الشمس، مما يعطي للمزارعين قديماً فرصة للاستفادة من الضوء الإضافي لحصاد محاصيلهم.

ظهور بولوكس واضحًا في السماء

يظهر نجم بولوكس في أواخر سبتمبر بحيث يكون مرئيًا في سماء الليل خلال فصل الخريف. نظرًا لأنه يقع في كوكبة الجوزاء، فإنه يبدأ في الظهور بوضوح أكبر في السماء الشرقية في وقت متأخر من الليل.

خلال هذه الفترة، حيث تصبح كوكبة الجوزاء أكثر ارتفاعًا مع مرور الخريف والاقتراب من الشتاء.

و يصبح بولوكس وجوزاء أكثر وضوحًا في السماء المسائية، لكن في أواخر سبتمبر، يمكن رؤيتهما بشكل أفضل في الساعات القليلة التي تسبق الفجر.