4 أفلام مصرية في الأعلى مبيعًا في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية

كشفت هيئة الأفلام السعودية، عن قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء من ضمنها 4 أفلام مصرية، في مقدمتها فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، والذي حصد الترتيب الخامس في القائمة، مُحققًا أكثر من 23 مليون ريال، مقابل 480.6 ألف تذكرة مباعة.

ولاحقه في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، والذي جاء في المركز السادس، بعدما حقق 22.7 مليون ريال، مقابل 459 ألف تذكرة تقريبًا.

كما تضمنت قائمة الأعلى مبيعًا في شباك تذاكر المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من 2024، فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، والذي جاء في المركز الثامن، مُحققًا 15.5 مليون ريال، لـ285 ألف تذكرة، تلاه فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، فقد حقق 12.4 مليون ريال، مقابل 225 ألف تذكرة.

112 مليون دولار

ووفقًا للتقرير المنشور في "الشرق بلومبرج"، فإن إيرادات مبيعات تذاكر السينما في السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 421.8 مليون ريال (112.4 مليون دولار)، وسط تخفيض لأسعار التذاكر ومحفزات حكومية لزيادة نشاط ودور السينما.

ويأتي ذلك فيما تعمل السعودية على زيادة عدد دور عرض السينما، وخفض أسعار التذاكر، عبر حزمة محفزات أعلنت عنها في أبريل الماضي، لأسعار كلف تراخيص دور السينما تتراوح مابين 84% إلى 96%.

وعملت الشركات الست التي تشغل الصالات السينمائية في المملكة العربية السعودية، على تخفيض أسعار التذاكر مع تطور القطاع، لتتراوح قيمتها حالياً بين 50 و55 ريالاً (نحو 14 دولاراً أميركياً)، انخفاضاً من نحو 85 ريالاً، ورغم هذا التخفيض، لا تزال أسعار التذاكر أعلى من نظيراتها في الدول الخليجية الأخرى، والتي تتراوح بين 9 دولارات في سلطنة عمان، و12دولاراً في قطر.