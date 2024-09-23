مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية استعدادًا للسوبر الأفريقي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في الجزء الأول من مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل استكمال باقي الفقرات الفنية التي حددها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اختيار ٢٠ لاعبا في قائمة الفريق لمباراة السوبر الإفريقي.

وتضم قائمة الفارس الأبيض للسوبر كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي فى حراسة المرمى عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك فى خط الدفاع

محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد زيزو - شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي فى خط الوسط سيف الدين الجزيري - عمر فرج فى الهجوم.

وحرص جوميز على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز واللعب بجدية لتحقيق الفوز بالبطولة التى وصفها بأنها مهمة جدا للفريق كدافع قوي للانطلاق نحو المنافسة على البطولات سواء المحلية أو الإفريقية مشددا على أنه يثق فى قدرتهم على الظهور بالشكل الذي يليق بهم وإمكانتهم العالية مطالبا بعدم الالتفات إلى محاولات البعض تصدير الجانب السلبي والتضخيم من قوة المنافس التقليدي.

كما حرص المدير الفني أيضا على التحدث عن بعض الأخطاء التى حدثت فى لقائى الذهاب والعودة أمام الشرطة الكينى وكيفية تجنبها فى مباراة الأهلى خصوصا في خطي الدفاع والوسط.

وتعاهد لاعبو الأبيض على بذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير البيضاء والعودة من الرياض بالبطولة لتضاف إلى سجلات إنجازات النادي.