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رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عفت نصار: القمة لا تخضع للتوقعات وبلال وضعه إيه لو الأهلي خسر والزمالك فرصه أكبر

عفت نصار
عفت نصار

أكد عفت نصار لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن مباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، صعبة على الفريقين ولا بد من الحفاظ على اسم مصر.

 

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وتابع نصار خلال مداخلة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مش دائمًا الأفضل يفوز، ومباريات القمة لا تُحسم إلا داخل الملعب".

وأضاف عفت نصار: "الزمالك يتفوق على الأهلي في وسط الملعب كفنيات، وهو ما قد تكون ميزة للفريق، ولكن ما يميز الأحمر الأطراف والسرعات".

واستطرد نجم الزمالك الأسبق: "تلك المباريات صورة للاعبين، على سبيل المثال سيف الدين الجزيري كان قد يرحل حال عدم تسجيله هدفين في شباك الأهلي بالدوري، وبالتالي مباريات القمة غير خاضعة للتوقعات".

وقال: "الأهلي يملك استقرار فني في التشكيل وكولر المدير الفني لديه ثابت على التشكيل، بعكس جوميز الذي لا يتميز بالثبات وهناك تفاوت في المستوى".

وأوضح عفت نصار: "رسالتي إلى أحمد بلال من تواضع لله رفعه، مينفعش تشوف نفسك أحسن من أي شخص، ولو الأهلي خسر هيكون وضعك إيه؟"

واختتم: "نسبة فوز الزمالك 55% وأتمنى التشكيل يكون مكون من: محمد صبحي وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد حمدي ودونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر وميشالاك وزيزو وسيف الدين الجزيري".

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