شريف إكرامي: الاستهزاء بالمنافس مجرد انعكاس للعقلية السطحية والعقل الفارغ

طالب شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، اللاعبين القدامى باحترام كل الأندية، بعدما ظهر اللاعب السابق أحمد بلال وقلل من نادي الزمالك قبل مواجهة السوبر الإفريقي المقبلة.

وكان بلال قد ظهر على أحد القنوات الفضائية وطالب الزمالك بعدم السفر للمملكة العربية السعودية لمواجهة الأهلي، مؤكدًا بأن النتيجة محسومة للمارد الأحمر.

رسالة شريف إكرامي

كتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نصيحة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك".

وتابع: "تصريحاتك الساخرة والاستهزاء بالمنافس لن تزيد من نجوميتك. يمكن أن تثير اسمك في البرامج وتفرح بها السوشيال ميديا، لكن في الواقع، هذا مجرد انعكاس لعقليتك السطحية وعقلك الفارغ".

وأكمل: "ما قد يبدو لك تصفيقاً على السوشيال ميديا، يقابله في الواقع نظرات ازدراء من الكثيرين خارجها".

وأردف شريف إكرامي: "الرياضة في جوهرها تقوم على التنافس الشريف داخل الملعب والاحترام المتبادل خارجه".

وواصل: "أعلم أن الحياة بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء مؤلم..لكن رجاءً، إذا كنت تريد أن تعود للعمل أو أن يتذكرك الناس، حاول أن تجد طريقة أكثر احترامًا"...

وأختتم إكرامي رسالته: "أمثالكم من المفترض أن يكونوا النخبة الرياضية.. القدوة للجماهير..ليس العكس".