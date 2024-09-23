رينارد مرشح لتدريب الريان القطري

دخل نادي الريان القطري في مفاوضات قوية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل إمكانية التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت تقارير صحفية قطرية أن رينارد مرشح لتدريب الريان، بعد تواصل مسؤولو النادي القطري معه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن مجلس الإدارة يجري مفاوضات مكثفة للتوصل لاتفاق سريع مع المدرب صاحب الخبرات الكبيرة".

وكان رينارد قد تولي تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كما أنه تولي تدريب منتخب فرنسا الأول للسيدات في مارس من عام 2023 وحتى الشهر الماضي، لكنه رحل بعد الخسارة من البرازيل في ربع نهائي أولمبياد باريس

يذكر أن الريان القطري يضم في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي انضم في فترة الانتقالات الماضية.