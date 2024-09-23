الغزاوي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها الجمعة المقبل بملعب المملكة «أرينا» بمدينة الرياض.

وقام الغزاوي بالتنسيق مع الكابتن سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم بالمملكة العربية السعودية.

خاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، سبقه قيام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين أكد خلالها غلق صفحة الفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والاحتفال بتسلم درع بطولة الدوري، والتركيز بشدة على الاستعداد لمباراة السوبر.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وخططيًّا في الملعب وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريق جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، في إياب دور الـ٣٢ أمس السبت.